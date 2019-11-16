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16 ноября • обновлено в 10:43
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Выступал против Путина: в России внезапно умер известный политик и экономист

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В России в возрасте 41 года умер известный политик, директор Института актуальной экономики, лидер "Новой России" Никита Исаев.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко, передает РБК. По его словам, политик умер в поезде Тамбов-Москва.

Отметим, что Никита Исаев жестко критиковал власти своей страны за войну на востоке Украины и подчеркивал, что это вылилось в непоправимые последствия для страны-агрессора. Однако, не смотря на это, политик выражал уверенность, что Украина якобы воссоединится с Россией как неотъемлемая часть "русского мира".

Никита Исаев

Никита Исаев

svpressa.ru

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"Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти – вероятнее всего сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов-Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", – сообщил он.

Как пишет издание "Подъём", в РЖД подтвердили, что Исаеву стало плохо в поезде и он умер до прибытия медиков.

"16 ноября пассажиру поезда №32 Тамбов–Москва Исаеву Н.О. стало плохо. Поездная бригада, выполняя инструкции, незамедлительно вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть пассажира", – отмечают в издании.

Также смерть политика подтвердила его помощница Алина Жестовская. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

"Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", – отметила Жестовская.

На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил свою фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.

Последнее фото Никиты Исаева

Последнее фото Никиты Исаева

Facebook\Никита Исаев

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Очень печально.Иногда смотрела его выступления.Пу убирает неугодных.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Нихрена себе ...
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