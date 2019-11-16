Выступал против Путина: в России внезапно умер известный политик и экономист

В России в возрасте 41 года умер известный политик, директор Института актуальной экономики, лидер "Новой России" Никита Исаев.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко, передает РБК. По его словам, политик умер в поезде Тамбов-Москва.
Отметим, что Никита Исаев жестко критиковал власти своей страны за войну на востоке Украины и подчеркивал, что это вылилось в непоправимые последствия для страны-агрессора. Однако, не смотря на это, политик выражал уверенность, что Украина якобы воссоединится с Россией как неотъемлемая часть "русского мира".
Никита Исаев
svpressa.ru
"Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти – вероятнее всего сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов-Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", – сообщил он.
Как пишет издание "Подъём", в РЖД подтвердили, что Исаеву стало плохо в поезде и он умер до прибытия медиков.
"16 ноября пассажиру поезда №32 Тамбов–Москва Исаеву Н.О. стало плохо. Поездная бригада, выполняя инструкции, незамедлительно вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть пассажира", – отмечают в издании.
Также смерть политика подтвердила его помощница Алина Жестовская. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
"Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", – отметила Жестовская.
На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил свою фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.
Последнее фото Никиты Исаева
Facebook\Никита Исаев
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаева поддержал инициативу Украины о приравнивании идеологии "русского мира" к нацизму.
Ранее Исаев раскритиковал Россию за войну на востоке Украины и допустил, что она не ограничится только экономическими ограничениями против Кремля и укреплением армии Украины, но и вполне может привести к началу войны в самой РФ.
Кроме того, Исаев предполагал, что Украина якобы воссоединится с Россией как неотъемлемая часть "русского мира". По его словам, это должно произойти после того, как Россия восстановит свое былое величие.
Российский политик Никита Исаев признал, что в оккупированный Крым почти не едут туристы из-за заоблачных цен на полуострове.
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