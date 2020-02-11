Высмеяла льготников: руководство росСМИ удивило реакцией на скандал с хохочущей ведущей

Руководство пророссийского телеканала пока не решило, каким образом накажет ведущую новостей Александру Новикову, которая расхохоталась во время записи сюжета об индексации льгот.

Об этом в частности заявил генеральный директор ГТРК "Камчатка" Алексей Костылев, комментируя KP.RU скандал вокруг его подчиненных, которым после слива видео со съемок в сеть предрекли позорное увольнение.

"Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ", – сказал он.

Ведущая взорвалась смехом из-за нищенских пособий льготникам в России

Костылев подчеркнул, что пока рано говорить об увольнении ведущей, как и о том, будет ли она наказана каким-либо другим способом.

По его словам, с Новиковой и другими причастными к тому, что видео выложили в сеть, уже провели соответствующую беседу. Гендиректор добавил, что руководство филиала хочет досконально изучить ситуацию, поэтому пока что ведущая продолжает работать вместе со всеми.

В России ведущая посмеялась над льготами Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ведущая новостей на одном из пророссийских каналов рассмеялась во время рассказа о том, что украинские военнослужащие якобы слушают сепаратистское радио.

В России телеведущая громко рассмеялась во время съемки сюжета о повышении выплат льготным категориям граждан.

В ответ на это в сети начали появляться гневные комментарии.

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