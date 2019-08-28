Вышинского обменяют на Сущенко? Адвокат озвучил прогноз

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко теоретически могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Но тогда это несколько меняет характер договоренностей", – сказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

Он отметил, что не исключает и такого варианта. "Я всегда рекомендовал это сделать, но не знаю, как это может происходить. Кто от этого тогда выиграет?" – заметил правозащитник.

"Если договоренность списочная, то почему она вернется к индивидуальной? Вышинский является элементом большого списка из 30 человек. Мне кажется, его освобождение – это часть большой договоренности. Но обменять один на один – это уже будет похоже на какую-то избирательность", – сказал адвокат.

Кирилл Вышинский https://news-front.info

В то же время он добавил: "С формальной юридической точки зрения препятствий для обмена Вышинского на Сущенко никаких не может быть, кроме двух решений судов. Потому что Роман подписал согласие на отбывание наказания в Украине. Если два суда по его отправке уже прошли, то тогда никаких проблем".

Освобождение Кирилла Вышинского никак не связано с обменом, а было условием России по "нормандскому формату", сообщил источник издания Страна.ua.

Как писал OBOZREVATEL:

28 августа Апелляционный суд в Киеве освободил из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналист находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Он обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Против Вышинского открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.

При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.

Офис президента Украины предложил обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

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