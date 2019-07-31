"Вырвали волосы, прыгали на лице": в России трое парней использовали женщину, как боксерскую грушу. Фото 18+

В поселке Кимры Тверской области трое молодых парней попытались изнасиловать местную жительницу. Когда женщина дала отпор, ее жестоко избили.

"Ее использовали в качестве боксерской груши... На ней буквально не оставили ни одного живого места, вырвали волосы, а на лице будто и вовсе прыгали", — пишет Readovka.

35-летнюю Елену доставили в реанимации, врачи не могут дать благоприятный прогноз — ситуация осложняется тем, что у потерпевшей больное сердце.

Избитая Елена Readovka

"Она лежала полуголой, без верха. Девушка отвела ее к себе домой. На мой вопрос, почему не вызвали скорую, сказала, что сестра просила не вызывать. Когда она у нее уснула, хозяйка квартиры подошла к ней, думала — померла, проверила пульс, только после того вызвала скорую, ближе к 11 дня", — рассказал брат потерпевшей Виталий.

"Пока с ней сидел, она почему-то начала трястись, сказали, что из-за черепно-мозговой травмы. Глаза не видят у нее... А так врачи ни чем не говорят, только одно — состояние стабильно тяжелое", — добавил он.

Подчеркивается, что при поступлении в реанимацию, Лена сообщила, что ее истязали трое молодых ребят, которым на вид всего лет 18-20.

"Получить оперативный комментарий по поводу происшествия нам не удалось, в разгар рабочего дня никого из сотрудников пресс-службы УМВД по Тверской области не оказалось на месте", — сообщило местное СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России бойцовский пес порвал 3-летнюю малышку. Собаку вшестером оттягивали от ребенка.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.