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Вырезали звезду из кожи: в тайне перевала Дятлова выяснились жуткие подробности

1.1тЧитать материал на украинском

Туристов, погибших на перевале Дятлова, могли жестоко пытать перед смертью.

К такому выводу пришел исследователь-дятловед из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, внимательно изучив фотографии погибшей Зинаиды Колмогоровой.

"С левой стороны головы... кто-то вырезал из кожи аккуратную пятиконечную звезду... Правильная геометрическая форма полностью исключает следы разложения тканей. То, что есть на фотографии трупа, это следы пыток. Прижизненных пыток. Судя по всему, сделали это враги советской власти", – написал он в своем блоге.

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Вырезали звезду из кожи: в тайне перевала Дятлова выяснились жуткие подробности

Скриншот с видео

По его мнению, напавшие на туристов злоумышленники не торопясь расправились с ними. Мучители дали своим жертвам погреться у костра, разрешили им снять одежду с умерших товарищей. "Не все погибшие имели следы пыток или насилия. Кому-то, просто, дали возможность умереть от холода. Но участь самых крепких из них была намного страшней", – подчеркнул исследователь.

По мнению Дегтерева, Колмогорова оказалась сильнее своих попутчиков, поэтому ее пытали.

"Уверен, что и сегодня есть люди, которые знают истинное положение дел, но они боятся его рассказать, даже спустя 60 лет", – подытожил Дегтерев.

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Группа из девяти лыжников во главе с Игорем Дятловым погибла в ночь на 2 февраля 1959 г. в горах Урала. По до сих пор неясной причине туристы ушли из палатки и замерзли насмерть.

Вырезали звезду из кожи: в тайне перевала Дятлова выяснились жуткие подробности

Скриншот с видео

Вырезали звезду из кожи: в тайне перевала Дятлова выяснились жуткие подробности

Скриншот с видео

Вырезали звезду из кожи: в тайне перевала Дятлова выяснились жуткие подробности

Скриншот с видео

Вырезали звезду из кожи: в тайне перевала Дятлова выяснились жуткие подробности

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании таинственной гибели туристической группы на перевале Дятлова обнаружили новые странные улики. Речь идет о палатке, из которой босиком выбегали погибшие студенты.

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