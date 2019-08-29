Вырезали органы? На известном курорте Турции в больнице умер подросток из России

Шестнадцатилетняя россиянка умерла в клинике "Яшам хастанеси" в курортном городе Аланья (Турция). Родители заподозрили, что у девочки якобы изъяли внутренние органы. Врачи уверили – подросток поступил в тяжелом состоянии, а информация об изъятии органов – клевета.

Об этом сообщила "РИА Новости" директор клиники Нуртач Ары. Девочка умерла через несколько часов после того, как ей поставили диагноз “острый аппендицит”.

Семья Ланшаковых в начале июля отправилась в Турцию. На девятый день подросток пожаловался на боль в животе и был доставлен в частную клинику. Оттуда его, по словам родителей, перенаправили в другое учреждение, где диагностировали острый аппендицит.

На курорте Турции в больнице умер подросток из России

По словам родителей, медицинских справок и результатов анализов крови девочки врачи якобы не выдали, а показали только свидетельство о смерти.

"Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы", – сказала директор клиники и добавила, что учреждение готово обратиться в суд, чтобы защитить репутацию.

По ее словам, мама в течение нескольких дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ей была необходима операция.

Как сообщила изданию врач клиники "Сиедра" в Аланье Айше Бюкте, куда первоначально обратились родители девочки, ей сразу же были сделаны все анализы и поставлены капельницы.

"Анализы крови были настолько плохими, что мы их потом сделали повторно – результаты у нас имеются, они также были переданы матери. Уровень лейкоцитов у девочки был снижен более, чем в пять раз по сравнению с нормой. Мы операции не делаем, потому что у нас амбулаторная клиника", – отметила она.

По словам врача, родителей спросили, куда отправить подростка: в частную или государственную клинику. И они сами выбрали первую. Поэтому девочку направили в ближайшее учреждение.

По ее словам, в клинике "Яшам хастанеси" решили не делать операцию, так как у пациентки уже была последняя стадия перитонита, оперировать которую было слишком поздно.

Врач добавила, что девочка болела с 10 июля. Помощь ей не оказывалась три дня, подросток поступил в больницу 13 июля. Бюкте считает, что из-за несвоевременного обращения родителей к врачам аппендикс лопнул, возник перитонит.

Как отметила юрист клиники "Сиедра" Ася Батчаева, медучреждение было намерено подать судебный иск против матери девочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой. Так, руку ребенка засосало в трубу бассейна. Девочка находилась в комме, но затем умерла в больнице.

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