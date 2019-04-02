"Выпустил джина из бутылки": в России указали на роковые ошибки Путина

Президент России Владимир Путин навязал верхушке власти ошибочную уверенность в превосходстве над остальным миром, что может сыграть с Кремлем опасную шутку.

Такое мнение высказал российский политолог и философ Александр Морозов. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

По мнению Морозова, его ровесники "у власти" сделали две ошибки – вернулись к практике, которая уже ранее приводила русских к самоистреблению и, вопреки здравому смыслу, стали на путь "Мы – самые умные". Как считает политолог, человек может быть умнее кого-то, но заявлять о превосходстве над всеми – небезопасно.

Владимир Путин

"Между тем от путинизма в его нынешней фазе явно несет этой нелепой уверенностью, что "мы уже умнее всех" – и Ротшильдов, и массонов, и Меркель, и Конгресса США, и всех соседей, и уже умнее Сталина-Гитлера, – и вообще, что умнее Марии Захаровой и орущих телеэкспертов – нет никого на белом свете", – возмутился Морозов.

По его словам, совершенно очевидно, что Путин и его люди выпустили на волю джина из бутылки.

"Они поощрили своей игрой эти две опасные вещи – идейные практики, сопровождающие самоистребление и атмосферу умственного превосходства над всем остальным миром. Большой иллюзией является то, что такие вещи можно легко обратно загнать в бутылку", – резюмировал философ.

Александр Морозов Еспресо.TV

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