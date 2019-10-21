Российский режиссер Андрей Смирнов заявил, что необходимо вывезти из Мавзолея Владимира Ленина и похоронить в другом месте.

В интервью "Тайга.инфо" он назвал Ленина шпионом, который получал деньги от Германии. Также он предложил Красную площадь в Москве снова сделать торговой, как это было в старину.

"В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом – это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться. Я думаю, что все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это у*бище из Мавзолея, похоронят его, я не знаю, в Ульяновске", – сообщил Смирнов.

Также он предложил построить "какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль Кремлевской стены".

"А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили и так далее", – акцентировал режиссер.

Кроме того, деятель культуры поддержал декоммунизацию в России, считая, что его стране нужно избавляться от советского наследия.

"Потому что мы живем в Совке. Мы ходим по улицам Дзержинского, Коммунистической, Урицкого, Ленина и так далее. Ну, слушайте, в каждом селе стоит памятник этому уроду, который изменил историю России, превратив ее в кошмар полный. Когда-то же это уйдет. Ну, я не увидел, но я надеюсь, что мои дети или внуки все это увидят", – подчеркнул он.

Андрей Смирнов Коммерсант

Отметим, что заявление Смирнова растиражировали многие российские СМИ, цитируя скандальные цитаты режиссера.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Киева повеселил памятник писателю Оноре де Бальзаку, который очень похож на советского вождя Владимира Ленина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.