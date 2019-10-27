Выколола глаза: россиянка зверски расправилась с 4-месячным ребенком

В Хакасии (Россия) мать выколола глаза 4-месячному сыну после ссоры с мужем. Одно глазное яблоко женщина вырезала полностью, а другое проткнула обычным кухонным ножом.

Об этом сообщил Telegram-каналу Life shot источник в правоохранительных органах. Отец ребенка в этот момент был на работе.

Дома также находились ещё трое детей. Мать сказала им закрыться в комнате и не выходить ни при каких обстоятельствах. Когда муж вернулся домой, он увидел истекающего кровью сына и жену, что-то шептавшую своей жертве на ухо. Малыш сейчас находится в больнице, а его мать на допросе. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Среди знакомых и соседей эта семья считалась благополучной, но после случившегося муж признался, что его супруга часто была не в себе и что-то постоянно говорила про демонов.

Иллюстрация sputnik.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге (РФ) умственно отсталый подросток жестоко убил свою мать - облил ее кипятком и изрезал ножом.

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