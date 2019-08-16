"Выкалывал глаза и прыгал по голове": в российском поезде произошла кровавая драка. Видео 18+

В России пассажиры поезда сообщением "Новый Уренгой – Омск" в состоянии алкогольного опьянения устроили кровавую драку в плацкартном вагоне.

Как написало издание "СуперОмск", вахтовик из города Омск Павел Шарганов, возвращаясь домой, стал свидетелем конфликта и рассказал о нем в соцсетях. По словам мужчины, пассажиры "убивали" друг друга.

Инцидент произошел в районе станции Ханымей Тюменской области. Шарганов отметил, что мужчина, который начал драку, до полусмерти "истыкал своего оппонента ложкой и даже пытался выколоть глаза".

В российском поезде произошла кровавая драка

"Еду с Нового Уренгоя в Омск, после вахты, но такого "кино" не видел ни разу. Произошла драка в поезде, убивали друг друга пассажиры в состоянии алкогольного опьянения. На станции Ханымей сотрудники полиции отказались забрать зачинщика, который истыкал ложкой до полусмерти человека и пытался выколоть ему глаза, а потом прыгал у него на голове", – написал он в сети.

Мужчина выложил несколько видео. На одном из них видно, что пол в поезде местами залит кровью. А на другом ролике видно, что пострадавшего со станции увезли на каталке.

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