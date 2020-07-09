Выход Украины из Минских соглашений станет ЧС, – Козак

В России заявили, что выход Украины из Минских соглашений будет чрезвычайным политическим событием.

Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главы администрации президента России, представитель РФ в ТКГ Дмитрий Козак.

"Выход Украины из Минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого ЧП. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий", – высказался российский политик.

Также Козак добавил, что ему якобы не ясно, какие цели ставит Украина на переговорах в минском и "нормандском форматах".

"Какие конечные цели преследуются Украиной? На каких условиях и через какие механизмы, по мнению украинских коллег, эти задачи могут быть решены? Уверяю вас, что до сих пор, несмотря на более чем пятилетние переговоры, ни у кого полной ясности по этим вопросам нет. Что имеет в виду президент Украины под планами "B", "C", мы также не знаем", – отмечал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" не удалось договориться по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса.