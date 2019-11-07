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7 ноября • обновлено в 07:49
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Выдержит ядерный удар: Россия выдумала новое сверхоружие

3.3т Читать материал на украинском

Российские военные похвастались тем, что их подводные лодки получат уникальные бронированные укрытия.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, каждая такая стоянка якобы способна выдержать не только удар стихии, обычную бомбардировку или ракетный обстрел, но даже устоять от ядерного удара. Кроме того, укрытие станет препятствием для боевых пловцов вероятного противника.

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"Борей"

"Борей"

Иллюстрация

Отмечается, что в таких доках будут размещаться стратегические ракетоносцы проектов "Борей" и "Ясень", а также бесшумные дизельные субмарины "Варшавянка" и "Лада".

К возведению объектов уже приступили на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке. В следующем году аналогичные работы будут развернуты в Североморске, где располагаются корабли Северного флота.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России забили тревогу из-за несбиваемой украинской ракеты "Молния", которая предназначена для противодействия Черноморскому флоту РФ в Черном море и флотилии РФ в Азовском море.

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Россия
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Выдумали, как и мост?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
розумні люди зай маються зовсім іншим: електроавтомобілі, відновувальна енергетика і т.д. а ці все ніяк не заспокоються все їхм дай в війнушку пограти. а питання чи хочуть росіяни війни стає реторичним
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Вообще то это не оружие , и его уже давно "выдумали".
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