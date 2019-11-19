Выделят 40 млрд: строители Крымского моста задумали очередную "стройку века"

Компания "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" – генеральный проектировщик Крымского моста – намерена составить новый проект по строительству моста через реку Обь в районе Сургута в России.

Об этом со ссылкой на портал государственных закупок, сообщил телеканал "Звезда", подчеркнув, что на строительство собираются выделить примерно 30-40 млрд рублей.

Отмечается, что этот мост будет вторым в Сургутском районе, и может стать частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард.

Проект нового моста ТВ "Звезда"

Первый мост был сооружен за пять лет и открыт в 2000 году. Его протяженность – более двух километров. По словам гурернатора Югры Натальи Комаровой, переправа на сегодняшний день она используется интенсивнее, чем предусматривали проектировщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, гидрогеолог озвучил ряд сугубо природных факторов, угрожающих целостности Крымского моста, один из которых – грязевой вулканизм. Эксперт заверил, что мощности такого вулкана может быть достаточно, чтобы его обвалить.

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