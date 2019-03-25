"Выдавливать маленького Сталина": Киселев отличился странной одой Путину

Топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин способствует "выдавливанию маленького Сталина" из каждого члена российского общества, а особенно — чиновников.

Такой нелепый комплимент главе страны-агрессора он озвучил, проанализировав его выступление на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ, сообщает Lenta.ru.

Киселев подчеркнул, что Путин "прямо тащит" российское общество с репрессивным мышлением "из этого болота", но социум и госаппарат сопротивляются.

"Понятно, что глава государства призывал строго следить за соблюдением закона в стране, но при этом был и куда более широкий посыл, обращенный к прокурорам, — выдавливать из себя Сталина. Конечно, Путин говорил другими словами, но смысл был именно таким. Как Чехов призывал выдавливать из себя по капле раба, так Путин призывал выдавливать из себя маленького Сталина", — считает скандальный ведущий.

Киселев отметил, что речь идет не о "большом Сталине", который "модернизировал промышленность, с чьим именем связана победа над гитлеровским фашизмом и создание ядерного щита родины, за что россияне не могут не быть благодарны Сталину до сих пор". "А того маленького Сталина, что сидит в них и по сей день. Того, кто считал человека пылью и прямо по-садистски лишал людей свободы", — подчеркнул он.

Дмитрий Киселев GlobalSib

Пропагандист считает, что российское общество обладает репрессивным мышлением и называет его частью отечественной культуры, которая воспроизводится в недрах госаппарата. "Путин прям тащит все общество и всю систему из этого болота, а мы... Нет, не каждый, конечно, но как сложившаяся культурная конструкция мы пассивно сопротивляемся. А Путин все тащит, и просит "меньше сажайте людей в неволю", а мы все сажаем", — возмутился Киселев.

Как сообщал OBOZREVATEL, племянника российского топ-пропагандиста Дмитрия Кисилева, осужденного в Германии за войну за "ДНР", могли арестовать по вине его же дяди. Рупор Кремля публично заявил о преступлении своего родственника еще в 2016 году.

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