Выбили пять зубов и сломали нос: в России охранники ТРЦ жестоко избили покупателя

В Санкт-Петербурге (Россия) в одном из торговых центров охранники избили двоих покупателей из-за того, что один из них не заплатил за бейсболку.
Как сообщает "Комсомольская правда", конфликт произошел вечером 22 сентября в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте (чтобы посмотрет фото, доскролльте страницу до конца).
По утверждениям очевидцев, мужчины приобрели несколько вещей в магазине, но во время примерки на голове одного из них осталась бейсболка, и она в чеке не фигурировала. Покупатели уже отошли от магазина, когда на них со спины налетели охранники и без лишних слов принялись бить.
В Питер избили посетителей ТРЦ
etcetera.media
Как утверждает пострадавший, кражи небыло, они якобы заплатили за покупку и вышли из магазина. Однако охранники на них сразу же набросились. У пострадавшего сломана в двух местах челюсть, сломан нос, сотрясение мозга, поврежден ушной проход, выбиты пять зубов.
Пострадавшего доставили в больницу, после оказания помощи его отпустили. Его знакомый в это время объяснялся в отделении полиции, где оказались и сотрудники ЧОП. Вылилось ли избиение в уголовное дело, остается неизвестным.
В Питере охранники ТРЦ избили покупателей
Соцсети
В Питере охранники ТРЦ избили покупателей
Соцсети
Как писал OBOZREVATEL, в Красноярске в школе №16 (Россия) учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове, а затем позволил другим детям избить его.
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