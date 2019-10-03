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3 октября • обновлено в 17:19
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"Вы уничтожали украинский язык!" В России разгромили назначения экс-главаря "ДНР"

1.3т Читать материал на украинском

В республике Калмыкия (Россия) люди продолжили бунтовать против назначения мэром Элисты бывшего главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова. К нему мощно обратились на украинском языке.

О протестах написал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter. Он опубликовал соответственное видео, на котором один из жителей Калмыкии огорчено обратился к Трапезникову на двух языках: украинском и русском (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Тем временем в Калмыкии продолжают протестовать против назначения мэром Элисты ДНР-овца Трапезникова. Один из ораторов даже выступил на украинском языке", – написал Казанский.

В России разгромили назначения экс-главаря "ДНР"

В России разгромили назначения экс-главаря "ДНР"

Журналист отметил, что мужчина говорил по-украински лучше некоторых политиков.

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"Хочу сказать вам, господин Трапезников: вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык на Донбассе, вы приехали в Элисту в Калмыкии, чтобы уничтожать калмыцкий язык. Уважаете ли вы наш язык? Отвечайте калмыцкому народу!" – пдчеркнул местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь "ДНР" Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия – Элисты. Позже в Калмыкии местные жители взбунтовались против назначения мэром Элисты Трапезникова.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
ДНР
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a alexeyon
a alexeyon
да, смотрел недавно видео( есть на ютубе) когда трапезников общался с калмыками, они ему ЧТО ТУ ТАКОЕ , что ты знаешь о калмыках, что ты знаешь о нашей культуре, это вор чучело дэнэровское стоит, мычит себе под нос... Калмыки гоните чужаков и особенно воров.. это чучело трапезникова еще при яныке за воровство посадить хотели...
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филипп филипыч
филипп филипыч
много раз был в калмыкии и общался с местными. из всех наций в россии калмыки одни из самых спокойных и политически нейтральных. так что это туфта. по собственному опыту говорю
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