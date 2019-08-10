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"Вы ох*ели?" На митинге в Москве случился инцидент из-за украинского флага

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В Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму был замечен украинский флаг.

Так, фото выложили в сети местные СМИ. В один момент на проспекте Сахарова появился один из протестующих со знаменем Украины в руках.

Окружающие тут же начали обзывать его "провокатором" и потребовали убрать флаг или уйти.

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Мужчина отказался и заявил: "Это флаг моей страны, вы ох*ели, я ей горжусь, горжусь Майданом!".

На митинге в Москве заметили флаг Украины

На митинге в Москве заметили флаг Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Москве проходит митинг из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг под лозунгом "Вернем себе право на выборы"начался в 14:00 на проспекте академика Сахарова. Мероприятие продлится до 16:00.

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Крым Андрей
Крым Андрей
Пора уже на законодательном уровне в РФ признать сине-сцаную тряпку символом террористической организации. Брать приезжий скот за жаберки и награждать гигантскими штрафами.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Где выборы в Мосгордуму и Вукраина??? На этом митинге все иногородние, украинцы и бомжи украинские. Всех их в автозак в поезд и в свою Супер-незалежную страну! Если на Вукраине так все супер, херли вы все прётись сюда?
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Выборы в Москве, с какого тут Украина? Взять за жопу этого идиота и в нэньку отправить.
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