"Вы ох*ели?" На митинге в Москве случился инцидент из-за украинского флага

В Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму был замечен украинский флаг.

Так, фото выложили в сети местные СМИ. В один момент на проспекте Сахарова появился один из протестующих со знаменем Украины в руках.

Окружающие тут же начали обзывать его "провокатором" и потребовали убрать флаг или уйти.

Мужчина отказался и заявил: "Это флаг моей страны, вы ох*ели, я ей горжусь, горжусь Майданом!".

На митинге в Москве заметили флаг Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Москве проходит митинг из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг под лозунгом "Вернем себе право на выборы"начался в 14:00 на проспекте академика Сахарова. Мероприятие продлится до 16:00.

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