'Вы меня боитесь?' Путин пошутил над военными, обсуждая ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на совещании с чиновниками с Минобороны РФ, обсуждая вопросы ядерного оружия, пошутил насчет большой дистанции, на которой его отсадили от других участников встречи.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в Кремле приняты жесткие санитарные меры, поэтому кресло Путина разместили на расстоянии от остальных присутствующих. Видео показали в эфире телеканала "Россия 1".

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" – пошутил Путин перед началом совещания.

На что главе Кремля ответил министр обороны Сергей Шойгу: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала пандемии коронавируса (COVID-19) президент России Владимир Путин перешел на более безопасный режим работы из-за угрозы заражения.