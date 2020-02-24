Второй Зеленский: в России нашли замену Путину

Журналист Юрий Дудь идеально подходит на роль российского Зеленского, который в последствии может заменить нынешнего президента России Владимира Путина на должности.

Такое мнение выразил российский публицист Станислав Белковский "Эху Москвы". Он подчеркнул, что Дудь, который снял фильм о СПИДе в России, воспринимается как спаситель россиян.

"Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского. Мы помним, что Владимир Александрович Зеленский – это украинский актер и шоумен, который в минувшем году стал президентом, получив во втором туре выборов 73% голосов. С тех пор пошли разговоры о том, есть ли в России аналог Зеленского", – сказал Белковский.

По его словам, Дудь приобретает все больше поддержки в совершенно разных кругах.

"Например, Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты, очень высоко оценивал фильм Дудя о СПИДе и дал массу поручений, связанных с контролем и проверками того, какое на самом деле состояние эпидемии СПИДа в России и не занижают ли органы исполнительной власти разные критические цифры. Скорее всего, занижают. Поэтому если бы Алексей Кудрин с его опытом и потенциалом, в том числе финансовым, поддержал Юрия Дудя как политика, этот альянс (даже не побоюсь этого слова, тандем) мог бы сформировать в нашей политике совершенно новое качество не только на думских выборах 2021 года, но и вообще", – считает Белковский.

Дудь может заменить Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что телеведущий Юрий Дудь сможет побороться за пост президента РФ только после окончания "диктатуры путинской ОПГ".

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