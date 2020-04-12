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12 апреля • обновлено в 17:13
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В Москве назрела критическая ситуация из-за больных с коронавирусом

1.1т
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В столице России, Москве, уже второй день авто "скорой помощи" не успевают забирать россиян с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Пользователи в сети продолжают публиковать фото и видео огромных очередей из "скорых", а также очереди в городских больницах (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Отметим, что число заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч. Общее количество заразившихся достигло 15 770 человек. Так, только за прошлые сутки, 11 апреля, в Москве COVID-19 подтвердили у 1306 человек. Кроме того, за сутки в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев в столице достигло 72.

Второй день Армагеддона: в Москве назрела критическая ситуация из-за больных с коронавирусом

В частности, пробки образовываются около подъездов к учреждениям здравоохранения

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
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