Второй день Армагеддона: в Москве назрела критическая ситуация из-за больных с коронавирусом

В столице России, Москве, уже второй день авто "скорой помощи" не успевают забирать россиян с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Пользователи в сети продолжают публиковать фото и видео огромных очередей из "скорых", а также очереди в городских больницах (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Отметим, что число заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч. Общее количество заразившихся достигло 15 770 человек. Так, только за прошлые сутки, 11 апреля, в Москве COVID-19 подтвердили у 1306 человек. Кроме того, за сутки в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев в столице достигло 72.

В частности, пробки образовываются около подъездов к учреждениям здравоохранения

Москва практически перекрыта. На въездах стоят патрули ДПС. #коронавирус pic.twitter.com/WZWXPR6N4q — Пробка в Лосево (@losevoprobka) April 12, 2020

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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