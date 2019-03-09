"В*тники в себя приходят!" В Крыму резко ополчились против оккупационной власти

Жители Евпатории и других городов временно оккупированного Крыма активно жалуются на российскую власть.

Подборку комментариев жителей с местных пабликов опубликовал на своем аккаунте в Twitter пользователь "Крымский бандеровец".

Так, жители оккупированных территорий жалуются на ужасные дороги, коррупцию, а также пустые обещания властей.

"Ехал на Максиме (прим — служба такси) на работу. Водитель сакский оказался. Разговорились. Начал ему говорить про афишированный ремонт и реконструкцию дороги (прим. — в Евпатории масштабный ремонт дорог оккупанты “афишируют” шестой год подряд).

Он говорит:" Ага, у нас начали, все перекопали, разломали и не закончили. Рабочие вернулись на материк (прим. — оккупанты не дают работу местным, а завозят рабсилу из России). Деньги кончились, ну, в смысле, сп**дили. Смотрите, говорит, не радуйтесь сильно, чтобы и у вас этим не закончилось всё"", — написал один из пользователей паблика Подслушано и Подсмотрено в Евпатории.

"Всё ещё Украину ругаете? Ну, ругайте, ругайте. А такого объёма п*здежа и коррупции не было. На Тавриду гляньте — уже трещины и ямы, а её два месяца назад открыли", — пишет пользователь Василий Гузун.

"Секта свидетелей засыпания Крыма миллиардами рублей потихоньку рассасывается — ватники в себя приходят, что очень бесит понаехавших", – подчеркнул КРЫМский бандеровец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму за последний год увеличилась цена на квартиры.

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