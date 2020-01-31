Путин станет соправителем: озвучен прогноз о будущем России

Если президент России Владимир Путин возглавит Госсовет, в его руках окажутся ключевые полномочия президента и правительства, то есть значительная часть реальной власти в стране.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, скорее всего, Путин будет соправителем России при будущем президенте и сможет влиять на ключевые решения в его политике.

"Роль Госсовета, который возглавит Путин, будет очень большой, власть в России разделится. Вот на гербе изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие: с одной стороны – президент, с другой – Путин, как председатель Госсовета. Что это такое – есть разброс мнений. От почетной пенсии со всеми атрибутами, как у английской королевы, и до человека, у которого в руках значительная часть реальной власти, ключевые полномочия президента и правительства. Такой себе соправитель при президенте", – предположил политолог.

Владимир Путин gazeta.ru

Будущую должность Путина, как главы Госсовета, он сравнил с играющим тренером в хоккее, который влияет на ключевые решения.

"Вот есть реальная команда, президент, правительство и есть играющий тренер – вот это он, Путин. Он не вмешивается в конкретное управление, тренер же не может выскочить на лед и махать клюшкой, но он может подбирать игроков, давать советы. Думаю, что Путин определил для себя такую роль. А как это будет на самом деле, никто сказать не может, включая его самого", – уверен политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предложила переименовать должность президента в "верховного правителя", собрав массу изменений к варианту реформы, о которой ранее заявил глава страны Владимир Путин.

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