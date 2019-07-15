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"ВСУ могут взять Донецк": в России заговорили о военном поражении Путина на Донбассе

15.8т Читать материал на украинском

Украинская армия находится на высоком уровне боеготовности и способна одним ударом опрокинуть ослабленные корпуса ополченцев и взять Донецк уже на второй день боевых действий.

Это станет сильнейшим поражением для президента России Владимира Путина и обрушит все его позиции внутри страны, предположили авторы российского телеграм-канала "Кремлевский мамковед", ссылаясь на военные прогнозы экспертов.

"Уход Путина с Донбасса станет серьезным стратегическим проигрышем для России. Если он проиграет войну на Донбассе или в Сирии, ему придется уйти из власти. А это реально, ведь украинская армия сейчас на высоком уровне, а боевые части российской армии находятся в Сирии. Их даже не успеют перебросить под Донецк", – считают они.

Украинская армия на Донбассе

Украинская армия на Донбассе

Судебно-юридическая газета

Кроме военного поражения Путина в Украине и в Сирии, по их словам, среди российских аналитиков есть опасения, что ситуация там может начать развиваться также по "киевскому сценарию".

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"Это когда дестабилизировать ситуацию смогут заинтересанты из ближайшего окружения президента. А формальное исполнение приказаний сверху приведет к обратному результату или к сознательному их неисполнению. Все, как было в Киеве. Путин стремительно теряет свое влияние и все из-за плохих отношений с Украиной", – подытожили в телеграм-канале.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, российский музыкант рассказал, как и когда изменится власть в России. По его словам, у действующего президента Владимира Путина существует множество механизмов для дальнейшего управления.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Кремлевский мамковед Владимир Путин
Место
Украина Донецк
Теги
Россия Россия - страна-агрессор Новости России
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"боевые части российской армии находятся в Сирии. Их даже не успеют перебросить под Донецк"- это пишет первокласник? Тьфу! Даже не смешно читать.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Сойти с ума и больше не вернуться -"кремлевский мамковед"!!! Авторитетнейший источник!!! А еще есть агентство "ОГГ-ОДНА ГРАЖДАНКА ГОВОРИЛА"! Но пока-что от влажных мечтаний никому ни жарко ни холодно и обрубки хох-ляцких свиней ПОСТОЯННО поступают в хох-ляцкие лечебницы из ЛДНР!
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Мир Миру
Мир Миру
Думається не про військову поразку Путіна на Донбасі, а про його хрещеницю Богдану :- ))))
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