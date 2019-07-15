"ВСУ могут взять Донецк": в России заговорили о военном поражении Путина на Донбассе

Украинская армия находится на высоком уровне боеготовности и способна одним ударом опрокинуть ослабленные корпуса ополченцев и взять Донецк уже на второй день боевых действий.

Это станет сильнейшим поражением для президента России Владимира Путина и обрушит все его позиции внутри страны, предположили авторы российского телеграм-канала "Кремлевский мамковед", ссылаясь на военные прогнозы экспертов.

"Уход Путина с Донбасса станет серьезным стратегическим проигрышем для России. Если он проиграет войну на Донбассе или в Сирии, ему придется уйти из власти. А это реально, ведь украинская армия сейчас на высоком уровне, а боевые части российской армии находятся в Сирии. Их даже не успеют перебросить под Донецк", – считают они.

Украинская армия на Донбассе Судебно-юридическая газета

Кроме военного поражения Путина в Украине и в Сирии, по их словам, среди российских аналитиков есть опасения, что ситуация там может начать развиваться также по "киевскому сценарию".

"Это когда дестабилизировать ситуацию смогут заинтересанты из ближайшего окружения президента. А формальное исполнение приказаний сверху приведет к обратному результату или к сознательному их неисполнению. Все, как было в Киеве. Путин стремительно теряет свое влияние и все из-за плохих отношений с Украиной", – подытожили в телеграм-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский музыкант рассказал, как и когда изменится власть в России. По его словам, у действующего президента Владимира Путина существует множество механизмов для дальнейшего управления.

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