Следите за ногами. Лукашенко сидит вполоборота, будто пытаясь подтянуться к Путину. Тот сидит прямо, раздвинув ноги на ширину плеч, будто для большей устойчивости.

Или за руками. Лукашенко эмоционально машет ими. Путин прикрывает лицо: мало своих проблем, еще ты со своими манифестациями.

Или за лицами. Лукашенко искателен: "Эти события показали, что нам надо держаться вместе!". Путин едва скрывает злость и раздражение и явно думает: "Послал бы я тебе с удовольствием, но не могу".

И кто кого опять поймал: белорусский диктатор кремлевского или наоборот?

Учитывая, что Путин признал приверженность всем договоренностям: ОДКБ, Союзному договору, – а еще и 1,5 ярда баксов пообещал отсыпать, ответ очевиден.

Неприятно платить за музыку, которую ты вовсе не заказывал. Особенно за ненавистное "Перемен требуют наши сердца".

Хотя, конечно, кремлевские будут трубить о победе Путина, который теперь всю Беларусь с потрохами возьмет под контроль. И этим только провоцировать негативное отношение белорусов к России.