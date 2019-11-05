Встреча Путина и Зеленского: в Кремле решили "засекретить" нормандскую встречу

В Кремле отказались ответить, что внесут в итоговый документ после проведения готовящейся нормандской встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о желании Владимира Путина согласовать документ, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, не могу сказать… Ведется такая дискретная подготовительная работа, и не было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшему проведению встречи", – ответил российский чиновник.

Со слов Пескова, позиция Кремля по "нормандскому формату" неизменна и понятна: "Россия и президент Путин хотят как можно скорее провести саммит "нормандского формата", но также считают, что он должен быть хорошо подготовлен".

Кроме того, он назвал преждевременным возможность проведения встречи участников "нормандской четверки" до конца текущего года.

Также Песков посоветовал обратиться в МИД РФ, что прояснить вопрос о возвращении украинских кораблей, которые Россия захватила в Керченском проливе.

"Это все темы для обсуждения по дипломатическим каналам, поэтому я рекомендую обратиться в МИД по этой теме", – отметил он.

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Вадима Пристайко заявил, что Украина готова к встрече с лидерами стран так называемой нормандской группы (Германии, России и Франции), по итогам которой возможно подписание совместного документа.

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