Встала и пошла: в России женщина рухнула с 9 этажа. Видео

В Излучинске (Россия) девушка выпала из окна девятого этажа и осталась жива.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что она падает из окна, приземляется в сугроб у дома, после чего встает и уходит (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Позже она оказалась в реанимации с ушибами внутренних органов, но, к удивлению врачей, без единого перелома.

В России женщина рухнула с 9 этажа

"Инцидент произошел 21 января около пяти вечера. Девушка действительно выпала из окна, она жива. По факту происшествия сейчас проводится проверка", – сообщили в Следственном комитете РФ.

Между тем, в экстренных службах сообщили, что девушка осталась жива благодаря большому сугробу, а также тому, что в момент падения была одета в теплую верхнюю одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус

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