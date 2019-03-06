Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

В сети появились макеты календаря на 2019 год от Росгвардии, на котором размещены фото вооруженных военных в форме вместе с котами.

Календарь называется "Спецназ и котики". При этом снимки военнослужащих рядом с животными отсылают к событиям захвата украинского Крыма, когда было сделано фото "вежливого человека" с котом.

Крымский оккупант ncrim.ru

Оккупанты также открыли несколько памятников, посвященных захватчикам полуострова. Так, скульптуры военных рядом с котами появились в Бахчисарае и Симферополе.

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

Отметим, недавно неизвестный облил краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе. В России поймали "бунтовщика" и заявили, что он является украинцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ляп" оппозиционного росСМИ с украденным полуостровом разозлил прокремлевское медиа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.