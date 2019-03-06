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Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

2.2тЧитать материал на украинском

В сети появились макеты календаря на 2019 год от Росгвардии, на котором размещены фото вооруженных военных в форме вместе с котами.

Календарь называется "Спецназ и котики". При этом снимки военнослужащих рядом с животными отсылают к событиям захвата украинского Крыма, когда было сделано фото "вежливого человека" с котом.

Крымский оккупант

Крымский оккупант

ncrim.ru

Оккупанты также открыли несколько памятников, посвященных захватчикам полуострова. Так, скульптуры военных рядом с котами появились в Бахчисарае и Симферополе.

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Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

telegra.ph

Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

telegra.ph

Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

telegra.ph

Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

telegra.ph

Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

telegra.ph

Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

telegra.ph

Вспомнили воровство Крыма? В России выпустили календарь с "вежливыми человечками" и котиками

telegra.ph

Отметим, недавно неизвестный облил краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе. В России поймали "бунтовщика" и заявили, что он является украинцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ляп" оппозиционного росСМИ с украденным полуостровом разозлил прокремлевское медиа.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
фотографии
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Хахлы в оргазме!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры животные в бешенсте мочатся)))
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andrei andrei
andrei andrei
Супер! Креативненько. И коты и пацаны - красавчики!:-) Кто знает, где приобрести можно?
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