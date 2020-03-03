Муж российской блогерши Екатерины Диденко Валентин, который погиб от сухого льда в бане, знал об опасности вещества, но проигнорировал технику безопасности.
Об этом свидетельствует телефонный разговор с менеджером, который мужчина совершил перед покупкой сухого льда. Видео опубликовал Mash.
Отмечается, что мужчине сообщили, что согласно расчетам, ему хватит 50 кг льда, он потребовал предоставить больше – 60 кг. Вся покупка обошлась в 10 450 рублей (3500 грн).
Екатерина Диденко
Перед продажей менеджер еще раз связалась с ним и сообщила основные правила поведения с веществом. Так мужу блогерши объяснили, что помещение должно быть проветриваемым, так как при испарении выделяется много углекислого газа. Кроме того, ему сообщили о запрете контакта льда с кожей и что его нельзя употреблять в пищу.
Далее приводим текст разговора Валентина и менеджера:
- Валентин, добрый вечер, Лада беспокоит. По поводу сухого льда в бассейн.
- Да-да.
- Дико, конечно, звучит, а вы знаете, что у вас возможны ожоги? Потому что постоянная температура сухого льда минус 77.
- При соприкосновении с телом?
- Да, у вас ожоги будут. Мы ответственность нести не будем.
- Я знаю.
- А объем какой вам нужен?
- Да немножко совсем. Они растают, и мы тогда попрыгаем в этот бассейн.
- Все, спасибо, на 28-е заказ принят. Будьте осторожны, пожалуйста!
- Спасибо вам огромное. Да, конечно, будем предельно осторожны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля в Москве на вечеринке российской блогерши Екатерины Диденко погибли три человека.
Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о гибели своего мужа и двоих друзей.
Появилось последнее видео перед трагедией в бане в Москве
Также в России следователи выяснили, что сухой лед в баню, где погибли три человека, привез муж блогерши Диденко.
Позже Диденко, на чьем дне рождении в бане погибли три человека, затравили в соцсетях.
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