Муж российской блогерши Екатерины Диденко Валентин, который погиб от сухого льда в бане, знал об опасности вещества, но проигнорировал технику безопасности.

Об этом свидетельствует телефонный разговор с менеджером, который мужчина совершил перед покупкой сухого льда. Видео опубликовал Mash.

Отмечается, что мужчине сообщили, что согласно расчетам, ему хватит 50 кг льда, он потребовал предоставить больше – 60 кг. Вся покупка обошлась в 10 450 рублей (3500 грн).

Екатерина Диденко

Перед продажей менеджер еще раз связалась с ним и сообщила основные правила поведения с веществом. Так мужу блогерши объяснили, что помещение должно быть проветриваемым, так как при испарении выделяется много углекислого газа. Кроме того, ему сообщили о запрете контакта льда с кожей и что его нельзя употреблять в пищу.

Далее приводим текст разговора Валентина и менеджера:

- Валентин, добрый вечер, Лада беспокоит. По поводу сухого льда в бассейн.

- Да-да.

- Дико, конечно, звучит, а вы знаете, что у вас возможны ожоги? Потому что постоянная температура сухого льда минус 77.

- При соприкосновении с телом?

- Да, у вас ожоги будут. Мы ответственность нести не будем.

- Я знаю.

- А объем какой вам нужен?

- Да немножко совсем. Они растают, и мы тогда попрыгаем в этот бассейн.

- Все, спасибо, на 28-е заказ принят. Будьте осторожны, пожалуйста!

- Спасибо вам огромное. Да, конечно, будем предельно осторожны.

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