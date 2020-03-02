Компания российской блогерши Екатерины Диденко, день рождение которой закончился гибелью троих людей из-за химической реакции сухого льда с водой в бассейне, и раньше увлекалась странными экспериментами.

Подробности о жизни блогеров рассказала "Московскому комсомольцу" давняя подписчица "аптечного Ревизорро".

Так, Екатерина со своим погибшим мужем Валентином часто показывали подобные "приколы" в Instagram. Пользовательница вспомнила, как в декабре 2019 года семья Диденко проводила эксперимент – они поджигали на камеру огнетушитель.

Всплыли шокирующие детали об участниках роковой вечеринки в бане блогерши Диденко Страна

Смысл подобных действий сама блогерша объяснила подписчикам в сети. "Подручными средствами получить сухой лед и вспомнить его свойства. Продолжение эксперимента с сухим льдом будет впереди", – написала она.

Кроме того, "словить хайп" любили и другие участники праздника: например, один из друзей снимал на видео роды своей жены и показал фото с мертвым ребенком. Диденко с мужем снимали на камеру, как пили шампанское из менструальных чаш. А один из погибших – Юрий – жил с женой и подругой, которую якобы встретил на секс-вечеринке.

"Это была блогерская вечеринка. Собрались люди, у которых вся жизнь напоказ. Большинство из них давно общаются друг с другом, во всяком случае, часто появляются в совместных сториз. Причем, они постоянно придумывают, кто из них круче что-то учудит, хайпанет", – рассказала подписчица.

Выяснилось, что недавно это компания уже отмечала одно мероприятие в бане, но там ограничились битьем посуды для веселья.

"На дне рождения Кати присутствовали две беременные девушки – одна из них сестра Кати, вторая – подруга, которая находится на шестом месяце. Собрались семейные пары, которые оставили дома маленьких детей с бабушками и дедушками", – добавила девушка.

По ее словам, блогеры, которые были на вечеринке, активно постили видео в соцсети, но после трагедии дружно все удалили.

"А еще все они все почему-то в последнее время помешались на сухом льде. Например, на детский день рождения заказывали сухой лед. Правда, праздник устроили на улице, и детей близко ко льду не подпускали. Полмесяца назад приятель Диденко Сергей проводил опыт с сухим льдом, поджигал его что ли. Но опыт проводил на открытом воздухе. Компания любила проводить разные химические опыты", – добавила подписчица.

Как сообщал OBOZREVATEL, Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", едва не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Предварительно установлено, что люди бросили около 30 килограммов сухого льда в бассейн, в результате чего началась химическая реакция. В СМИ называются две причины их смерти – химические ожоги и отравление углекислым газом.

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