"Была слишком красивой": всплыли подробности зверского убийства девушки подругами в России

Две 16-летние девушки, которых подозревают в убийстве 17-летней Виктории Авериной в российском Архангельске, были ее близкими подругами и бывшими одноклассницами.

Первоначально полиция считала, что Аверину убил мужчина-маньяк, но потом в этом признались ее бывшие школьные одноклассницы и подруги: Лина и Ирина, сообщила DailyMail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, в полиции девушки объяснили, что жертва якобы подвергла их жестокому обращению, им не нравилось то, что погибшая была "высокомерна из-за ее яркого и привлекательного лица".

Погибшая (в центре) и подозреваемые

"Как утверждается, они вернулись домой после происшествия и выразили "ужас", когда ее тело было обнаружено", – добавил журналист.

Также подруга погибшей рассказала местным СМИ, что девушки были близки, но подозреваемые были "физически крупнее ее и вели себя как толпа", отметив, что сомневается, что красота стала причиной убийства.

Издание написало, что перед смертью девочка написала кому-то из друзей с просьбой пополнить счет ее мобильного – она хотела срочно позвонить маме, а денег у нее не было.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы в случае осуждения, подытожил журналист.

Погибшая (справа) с подругой DailyMail

Место преступления DailyMail

Место преступления DailyMail

Погибшая и подозреваемые DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Архангельске две 16-летние девушки задержаны по подозрению в жестоком убийстве своей 17-летней знакомой: тело потерпевшей нашли у железной дороги.

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