Всплыли новые подробности о двойне любовницы Путина

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, родила двух мальчиков с помощью кесарева сечения.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на российские источники. Изданию удалось выяснить новые подробности о двойне 36-летний экс-гимнастки.

В материале сказано, что роды у женщины прошли в тщательно охраняемой московской VIP-клинике. Это совпадает с сообщениями российских СМИ о том, что событие произошло в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова РАМН в столице РФ.

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Владимир Путин и Алина Кабаева joinfo.ua

Указывается, что в начале мая весь четвертый этаж медучреждения был "выселен" для размещения Кабаевой.

Один из источников рассказал, что "бесчисленные" сотрудники Федеральной службы охраны приехали на место и "пронюхали каждый уголок" роддома до прибытия женщины.

Алина Кабаева Daily Mail

"Половину медицинской бригады выгнали из родильного отделения", – сказал источник. Роды у предполагаемой любовницы Путина якобы принимал знаменитый врач из Италии.

Журналисты подчеркивают, что спортсменку не видели на публике с октября прошлого года, когда она защитила кандидатскую диссертацию об обучении детей дошкольного возраста художественной гимнастике.

Подозрительным назвали и тот факт, что она не вышла в свет даже в день своего рождения – 12 мая.

Алина Кабаева Daily Mail

Алина Кабаева Daily Mail

Стоит отметить: о том, что Кабаева стала мамой, сообщается не впервые. Так, в 2013 году в СМИ появилась информация, якобы спортсменка родила Путину дочь.

В 2009 году сообщали, что любовница Путина родила сына.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алина Кабаева дала откровенное интервью о своей семье. Она рассказала, что у нее было совершенно безмятежное счастливое детство.

В конце минувшего года на пресс-конференции Путина внезапно спросили о женитьбе. Вопрос задал человек, связанный с Кабаевой.

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