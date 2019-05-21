Всплыли новые подробности о двойне любовницы Путина

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, родила двух мальчиков с помощью кесарева сечения.
Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на российские источники. Изданию удалось выяснить новые подробности о двойне 36-летний экс-гимнастки.
В материале сказано, что роды у женщины прошли в тщательно охраняемой московской VIP-клинике. Это совпадает с сообщениями российских СМИ о том, что событие произошло в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова РАМН в столице РФ.
Владимир Путин и Алина Кабаева
joinfo.ua
Указывается, что в начале мая весь четвертый этаж медучреждения был "выселен" для размещения Кабаевой.
Один из источников рассказал, что "бесчисленные" сотрудники Федеральной службы охраны приехали на место и "пронюхали каждый уголок" роддома до прибытия женщины.
Алина Кабаева
Daily Mail
"Половину медицинской бригады выгнали из родильного отделения", – сказал источник. Роды у предполагаемой любовницы Путина якобы принимал знаменитый врач из Италии.
Журналисты подчеркивают, что спортсменку не видели на публике с октября прошлого года, когда она защитила кандидатскую диссертацию об обучении детей дошкольного возраста художественной гимнастике.
Подозрительным назвали и тот факт, что она не вышла в свет даже в день своего рождения – 12 мая.
Алина Кабаева
Daily Mail
Алина Кабаева
Daily Mail
Стоит отметить: о том, что Кабаева стала мамой, сообщается не впервые. Так, в 2013 году в СМИ появилась информация, якобы спортсменка родила Путину дочь.
В 2009 году сообщали, что любовница Путина родила сына.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Алина Кабаева дала откровенное интервью о своей семье. Она рассказала, что у нее было совершенно безмятежное счастливое детство.
В конце минувшего года на пресс-конференции Путина внезапно спросили о женитьбе. Вопрос задал человек, связанный с Кабаевой.
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