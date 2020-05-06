Миллиардер Дмитрий Босов, который найден застреленным, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 носил с собой пистолет.

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Об этом рассказали родные погибшего, пишет "МК". Выяснились подробности последних часов жизни олигарха.

Всплыли детали загадочного самоубийства олигарха Дмитрия Босова eadaily

Отмечается, что Босов находился в самоизоляции вместе с супругой и ребенком в своем роскошном имении в поселке Усово, который занимает территорию в 5 гектаров.

"Около полуночи Босов отправился в тренажерный зал – это позже отследили по камерам, установленным на территории владений. Утром жена забеспокоилась и стала искать мужчину. Она в итоге пришла в спорткомплекс, но дверь в тренажерный зал оказалась заперта изнутри. Супруга Босова отправилась за помощью. Дверь удалось открыть около 12:30. Тело бизнесмена лежало рядом с тренажерами, около него был обнаружен наградной пистолет Glock 19 gen 4, который миллиардеру в свое время подарил президент одной из республик", – пишет издание.

По словам родных, Босов носил пистолет с собой с начала эпидемии коронавируса. Он считал, что безработица и финансовый кризис приведут к разгулу преступности, поэтому хотел быть готовым к возможному вторжению злоумышленников.

"Хотя оснований опасаться нападения грабителей у Босова, кажется, было меньше всего – владения были буквально напичканы датчиками движения и камерами, имелась надежная охрана. В роковую ночь, по утверждения стражей, все было спокойно, система безопасности не зафиксировала посторонних на участке", – уточняет издание.

Также есть данные, что в последнее время у Босова накопились финансовые проблемы: он якобы не выполнил некие обязательства перед крупными игроками рынка. А попал он в такое положение после ареста его партнера – бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

Как сообщал OBOZREVATEL, о гибели владельца компаний "Сибантрацит" и "Востокугль" Дмитрия Босова стало известно 6 мая. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, он покончил с собой.

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