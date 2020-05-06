Главная Новости
7 мая • обновлено в 04:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Всплыли детали загадочного самоубийства олигарха Дмитрия Босова из РФ

2.2т
Читать материал на украинском

Миллиардер Дмитрий Босов, который найден застреленным, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 носил с собой пистолет.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом рассказали родные погибшего, пишет "МК". Выяснились подробности последних часов жизни олигарха.

Всплыли детали загадочного самоубийства олигарха Дмитрия Босова

Всплыли детали загадочного самоубийства олигарха Дмитрия Босова

eadaily

Отмечается, что Босов находился в самоизоляции вместе с супругой и ребенком в своем роскошном имении в поселке Усово, который занимает территорию в 5 гектаров.

"Около полуночи Босов отправился в тренажерный зал – это позже отследили по камерам, установленным на территории владений. Утром жена забеспокоилась и стала искать мужчину. Она в итоге пришла в спорткомплекс, но дверь в тренажерный зал оказалась заперта изнутри. Супруга Босова отправилась за помощью. Дверь удалось открыть около 12:30. Тело бизнесмена лежало рядом с тренажерами, около него был обнаружен наградной пистолет Glock 19 gen 4, который миллиардеру в свое время подарил президент одной из республик", – пишет издание.

По словам родных, Босов носил пистолет с собой с начала эпидемии коронавируса. Он считал, что безработица и финансовый кризис приведут к разгулу преступности, поэтому хотел быть готовым к возможному вторжению злоумышленников.

"Хотя оснований опасаться нападения грабителей у Босова, кажется, было меньше всего – владения были буквально напичканы датчиками движения и камерами, имелась надежная охрана. В роковую ночь, по утверждения стражей, все было спокойно, система безопасности не зафиксировала посторонних на участке", – уточняет издание.

Также есть данные, что в последнее время у Босова накопились финансовые проблемы: он якобы не выполнил некие обязательства перед крупными игроками рынка. А попал он в такое положение после ареста его партнера – бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

Как сообщал OBOZREVATEL, о гибели владельца компаний "Сибантрацит" и "Востокугль" Дмитрия Босова стало известно 6 мая. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
самоубийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – 263 тысячи.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги