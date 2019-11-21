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21 ноября • обновлено в 07:31
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Всплыла связь профессора, расчленившего студентку в Питере, с Путиным

2.2т
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Доцент из Санкт-Петербурга, который расчленил свою любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко, работал вместе с президентом России Владимиром Путиным на киностудии "Ленфильм".

Об этом сообщил бывший каскадер Николай Ващилин "Радио Свобода". Он добавил, что Путин и Соколов появлялись на "Ленфильме" в 1970-х годах.

По словам Ващилина, Путин в то время с друзьями несерьезно относился к съемкам.

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"Он и его друзья отлынивали от съемок, могли даже в кустах спрятаться. А я им постоянно делал замечания, так что отношения у нас были напряженные... Это просто была спортивная массовка. Путин свою деятельность в кино сейчас не афиширует", – рассказал каскадер.

Соколов в то же время на "Ленфильме" консультировал постановщиков трюков при съемках фильма "Ермак" и сериала "Мушкетеры Екатерины".

"Он погубил человека, утопив исторический парусник на сериале "Россия молодая" и получив за это два года условно. Он участвовал в театрализованных представлениях о военной истории и даже исполнял роль Наполеона Бонапарта верхом на белом жеребце! Лекции доцента Олега Соколова в костюмах разных эпох и с боевым оружием сопровождались выступлениями каскадеров", – рассказал Ващилин.

"Он уверовал в полную безнаказанность, как и многие из тех, кто входил в ленинградскую каскадерскую ложу, а она была просто филиалом преступной группировки", – добавил он.

Всплыла связь профессора-палача из Питера с Путиным

Всплыла связь профессора-палача из Питера с Путиным

Правда

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Место
Россия Санкт-Петербург
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Очередные фантазии шизиков.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А Брежнева там небыло?
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Бгг,так где связь с Путиным?Неужто ахент Кремля?
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