Всплыла связь профессора, расчленившего студентку в Питере, с Путиным

Доцент из Санкт-Петербурга, который расчленил свою любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко, работал вместе с президентом России Владимиром Путиным на киностудии "Ленфильм".
Об этом сообщил бывший каскадер Николай Ващилин "Радио Свобода". Он добавил, что Путин и Соколов появлялись на "Ленфильме" в 1970-х годах.
По словам Ващилина, Путин в то время с друзьями несерьезно относился к съемкам.
"Он и его друзья отлынивали от съемок, могли даже в кустах спрятаться. А я им постоянно делал замечания, так что отношения у нас были напряженные... Это просто была спортивная массовка. Путин свою деятельность в кино сейчас не афиширует", – рассказал каскадер.
Соколов в то же время на "Ленфильме" консультировал постановщиков трюков при съемках фильма "Ермак" и сериала "Мушкетеры Екатерины".
"Он погубил человека, утопив исторический парусник на сериале "Россия молодая" и получив за это два года условно. Он участвовал в театрализованных представлениях о военной истории и даже исполнял роль Наполеона Бонапарта верхом на белом жеребце! Лекции доцента Олега Соколова в костюмах разных эпох и с боевым оружием сопровождались выступлениями каскадеров", – рассказал Ващилин.
"Он уверовал в полную безнаказанность, как и многие из тех, кто входил в ленинградскую каскадерскую ложу, а она была просто филиалом преступной группировки", – добавил он.
Всплыла связь профессора-палача из Питера с Путиным
Правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
Соколов сперва утверждал, что выстрелил из винтовки во время ссоры из-за ревности студентки к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитой им студентки.
Преподаватель из Питера хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
Девушку похоронили в закрытом гробу. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Фото и видео с похорон можно посмотреть по ссылке.
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