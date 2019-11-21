Всплыла связь профессора, расчленившего студентку в Питере, с Путиным

Доцент из Санкт-Петербурга, который расчленил свою любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко, работал вместе с президентом России Владимиром Путиным на киностудии "Ленфильм".

Об этом сообщил бывший каскадер Николай Ващилин "Радио Свобода". Он добавил, что Путин и Соколов появлялись на "Ленфильме" в 1970-х годах.

По словам Ващилина, Путин в то время с друзьями несерьезно относился к съемкам.

"Он и его друзья отлынивали от съемок, могли даже в кустах спрятаться. А я им постоянно делал замечания, так что отношения у нас были напряженные... Это просто была спортивная массовка. Путин свою деятельность в кино сейчас не афиширует", – рассказал каскадер.

Соколов в то же время на "Ленфильме" консультировал постановщиков трюков при съемках фильма "Ермак" и сериала "Мушкетеры Екатерины".

"Он погубил человека, утопив исторический парусник на сериале "Россия молодая" и получив за это два года условно. Он участвовал в театрализованных представлениях о военной истории и даже исполнял роль Наполеона Бонапарта верхом на белом жеребце! Лекции доцента Олега Соколова в костюмах разных эпох и с боевым оружием сопровождались выступлениями каскадеров", – рассказал Ващилин.

"Он уверовал в полную безнаказанность, как и многие из тех, кто входил в ленинградскую каскадерскую ложу, а она была просто филиалом преступной группировки", – добавил он.

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