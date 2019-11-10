Крутил романы со школьницами: всплыл скандальный факт о расчленителе из Питера

Преподаватель истории из Санкт-Петербурга (Россия) Олег Соколов, которого подозревают в убийстве своей студентки-любовницы, ранее был уличен в романах со школьницами.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, еще 30 лет назад для отношений он выбирал девочек из 9-10 классов. Тогда Соколов работал простым учителем.

По словам одного из экс-учеников школы №171 Санкт-Петербурга, именно там в 1989 году Соколов и познакомился со своей покойной женой Анастасией Викторовой. Ему тогда было 34, а она училась в 10 классе.

"Соколов реально болел Наполеоном. Он даже пытался имитировать корсиканский акцент французского языка. Сабля, мундир, портрет в образе Наполеона – все это стоило денег", – рассказывает выпускник школы, где работал Соколов.

Олег Соколов Telegram-канал Mash на Мойке

Эту информацию подтвердила и одноклассница бывшей жены историка. Она рассказала, как о связи Анастасии и Соколова родители узнали только после выпуска дочери из школы и были категорически против. Тем не менее, они поженились, у них родилась дочь, которая сейчас живет во Франции.

Отметим, что по данным Telegram-канала "360tv", Соколов все же признался в убийстве своей выпускницы Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения. Он согласился с тем, что сам совершил преступление, на допросе, отметил его адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

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