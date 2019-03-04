Вскрылась скандальная правда о семье крымчанина, растерзавшего ребенка в Москве

Брат Саввы Никитина из Крыма, который жестоко убил свою семью в Москве, Денис страдает шизофренией.

Его боится весь поселок Краснокаменка возле Ялты. Об этом узнала КП со слов знакомых семьи из Крыма. Они говорят, что Савва мог убить своих родных также из-за развивающегося заболевания.

"Проблемы с головой, видимо, начались. У его старшего брата шизофрения же. Отец пытается скрывать это от прессы, ведь он писатель, но весь поселок об этом знает. Более того, вся Краснокаменка находится в страхе", — рассказал Дмитрий, знакомый Саввы.

От брата Никитина семь лет назад ушла жена. У мужчины началась шизофрения. Живет один, не работает, получает пенсию по инвалидности. Денис постоянно говорит о начале третьей мировой и считает себя голубем мира – даже курлыкает.

"Отец принципиально не хочет лечить его. Его не раз отправляли в психушку, когда уже начинали местные жители жаловаться, но через несколько месяцев отпускали. Отец закрывает на все это глаза. Не исключено, что Денис тоже убьет кого-то в приступе. Однажды жертвой чуть не стал маленький ребенок. И вот сейчас, когда читали из прессы о кровавых записках Саввы, мол, "Я тебя породил, я тебя и убью", то сразу подумали, что у него что-то с головой, как и у Дениса", — сказал Дмитрий.

Александр Никитин никак не отреагировал на то, что его младший сын совершил убийство.

"Он вел себя так, будто все замечательно. Видимо, он уже знал, что Савве мерещился Тарас Бульба. Он привык скрывать одного неадекватного сына, теперь, наверное, будет прикрывать и другого. Просто Савва с женой и сыном каждое лето приезжал к отцу. Ребенок не проблемный. И мы видели Машу, она — ангел. Не думаю, что она могла спровоцировать его на такое жестокое убийство, как сказал отец журналистам. Тем более Савва же написал завещание за день до убийства, то есть уже какие-то мысли были", — добавил Дмитрий.

Савва Никитин с женой Машей Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в убийстве ранее работал в МЧС Украины. Также на месте трагедии были найдены записки, в том числе и написанных кровью. Одна из записей посвящалась крымчанам, еще одна – тому, что "украинцы и россияне – братья".

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