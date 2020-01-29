Ненавидел Украину: в Москве попрощались со скандальным протоиереем РПЦ Чаплиным. Фото и видео

В России попрощались со скандальным протоиереем Русской православной церкви, ярым ненавистником Украины Всеволодом Чаплиным, который скончался 26 января у ворот храма Феодора Студита в Москве.

Фото и видео с траурного мероприятия опубликовали пропагандистские ресурсы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отпевание священнослужителя прошло в его храме у Никитских ворот. Среди тех, кто пришел проститься с настоятелем, были политики, общественные лидеры, деятели культуры, журналисты.

В Москве попрощались со скандальным Чаплиным ТАСС

При этом во время похорон разгорелся скандал: как пишет "Московский комсомолец", на церемонии прощания, проходящей на Троекуровском кладбище, историк, экс-замминистра иностранных дел Федор Шелов-Коведяев заявил, что официальные структуры якобы отказались помочь с организацией похорон Чаплина.

В Москве прошли похороны Чаплина РИА Новости

В Москве прошли похороны Чаплина РИА Новости

В Москве прошли похороны Чаплина РИА Новости

Власти Москвы в комментарии изданию "Подъем" заверили, что не отказывали в организации похорон.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в мэрию не поступало обращений с просьбой оказать поддержку в организации похорон. "К нам никто не обращался. Я знаю, что коллеги занимались, и весь комплекс услуг оказан в полном объёме. Никаких проблем там не возникало. Я впервые слышу о каких-то проблемах", – высказался он.

В Москве прошли похороны Чаплина Московский комсомолец

В Москве прошли похороны Чаплина Московский комсомолец

В Москве прошли похороны Чаплина Московский комсомолец

В Москве прошли похороны Чаплина Московский комсомолец

В Москве прошли похороны Чаплина Московский комсомолец

В Москве прошли похороны Чаплина Московский комсомолец

В Москве прошли похороны Чаплина Московский комсомолец

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