Ненавидел Украину: в Москве попрощались со скандальным протоиереем РПЦ Чаплиным. Фото и видео

В России попрощались со скандальным протоиереем Русской православной церкви, ярым ненавистником Украины Всеволодом Чаплиным, который скончался 26 января у ворот храма Феодора Студита в Москве.
Фото и видео с траурного мероприятия опубликовали пропагандистские ресурсы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отпевание священнослужителя прошло в его храме у Никитских ворот. Среди тех, кто пришел проститься с настоятелем, были политики, общественные лидеры, деятели культуры, журналисты.
В Москве попрощались со скандальным Чаплиным
ТАСС
При этом во время похорон разгорелся скандал: как пишет "Московский комсомолец", на церемонии прощания, проходящей на Троекуровском кладбище, историк, экс-замминистра иностранных дел Федор Шелов-Коведяев заявил, что официальные структуры якобы отказались помочь с организацией похорон Чаплина.
В Москве прошли похороны Чаплина
РИА Новости
В Москве прошли похороны Чаплина
РИА Новости
В Москве прошли похороны Чаплина
РИА Новости
Власти Москвы в комментарии изданию "Подъем" заверили, что не отказывали в организации похорон.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в мэрию не поступало обращений с просьбой оказать поддержку в организации похорон. "К нам никто не обращался. Я знаю, что коллеги занимались, и весь комплекс услуг оказан в полном объёме. Никаких проблем там не возникало. Я впервые слышу о каких-то проблемах", – высказался он.
В Москве прошли похороны Чаплина
Московский комсомолец
В Москве прошли похороны Чаплина
Московский комсомолец
В Москве прошли похороны Чаплина
Московский комсомолец
В Москве прошли похороны Чаплина
Московский комсомолец
В Москве прошли похороны Чаплина
Московский комсомолец
В Москве прошли похороны Чаплина
Московский комсомолец
В Москве прошли похороны Чаплина
Московский комсомолец
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 января скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин сидел на лавочке возле храма и ему внезапно стало плохо, после чего он скончался.
В сети появилось видео с места смерти скандального российского священника.
Напомним, Чаплин запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах, угрожал государству уничтожением, а также призывал к оккупации новых областей Украины.
Также Чаплин отличался скандальными заявлениями о россиянах. Он, поддерживая войну с США, призывал общество не бояться ядерного взрыва.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.