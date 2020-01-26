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26 января • обновлено в 19:46
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Всеволод Чаплин скончался прямо перед храмом РПЦ: опубликовано видео 18+

2.3т
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Скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин умер прямо под храмом Феодора Студита в Москве.

Священник сидел на лавочке и ему внезапно стало плохо (чтобы посмотреть видео с места смерти Чаплина, доскрольте до конца страницы).

Скандальный протоиерей стал задыхаться, посинел, упал. Выяснилось, что случился астматический приступ. Приехавшие на место ЧП медики смогли лишь констатировать факт смерти.

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Отметим, Чаплин запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах, угрожал государству уничтожением, а также призывал к оккупации новых областей Украины.

Внимание, видео 18+

Всеволод Чаплин скончался под храмом Феодора Студита

Всеволод Чаплин скончался под храмом Феодора Студита

Как писал OBOZREVATEL, Чаплин также отличался скандальными заявлениями о россиянах. Он, поддерживая войну с США, призывал общество не бояться ядерного взрыва.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Всеволод Чаплин
Место
Россия Москва
Тег
РПЦ
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
допиздівся
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