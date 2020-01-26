Всеволод Чаплин скончался прямо перед храмом РПЦ: опубликовано видео 18+

Скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин умер прямо под храмом Феодора Студита в Москве.

Священник сидел на лавочке и ему внезапно стало плохо (чтобы посмотреть видео с места смерти Чаплина, доскрольте до конца страницы).

Скандальный протоиерей стал задыхаться, посинел, упал. Выяснилось, что случился астматический приступ. Приехавшие на место ЧП медики смогли лишь констатировать факт смерти.

Отметим, Чаплин запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах, угрожал государству уничтожением, а также призывал к оккупации новых областей Украины.

Внимание, видео 18+

Всеволод Чаплин скончался под храмом Феодора Студита

Как писал OBOZREVATEL, Чаплин также отличался скандальными заявлениями о россиянах. Он, поддерживая войну с США, призывал общество не бояться ядерного взрыва.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.