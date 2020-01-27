"И садо, и мазо, и педо, и некро": Невзоров рассказал о тайной жизни скандального Чаплина

Скандальный священник РПЦ Всеволод Чаплин, который умер 26 января прямо после службы, писал неоднозначные литературные произведения под псевдонимом Аарон Шмайер.

Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров. По его словам, священник за свои тексты даже был удостоен нескольких премий (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Шмайер, как отметил Невзоров, – "писатель-фантаст, известный своими невероятными сексуальными фантазиями".

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"Он писал о себе: "Вот я сюда пришло, я интерсексуал, я могу быть и садо, и мазо, и гомо, и гетеро, и педо, и некро". Его герои сладострастно примеряют лифчики и красят глаза", – рассказал публицист.

Он также с иронией поинтересовался: если РПЦ решит канонизировать церковника, то какую фамилию они напишут на его иконе – Чаплин или Шмайер?

В подписи к видео Невзоров подчеркнул, что "поп Чаплин, конечно же, не умер, а был задушен злобой".

"Это естественно, ведь он был настоящим, эталонным христианином, и злоба была его главным качеством", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всеволод Чаплин запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах, угрожал государству уничтожением, а также призывал к оккупации новых областей Украины. Особенно жестко он высказывался об автокефальной церкви и Томосе.

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