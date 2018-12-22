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''Всемирное посмешище'': Захарова вскипела из-за новых санкций США против России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова бурно отреагировала на высокую вероятность введения новых санкций США против страны-агрессора.

Они могут быть применены в связи с вмешательством России, Китая и Ирана в американские выборы 2018 года. Соответствующую информацию сообщили в разведке США, сейчас расследованием занимается прокуратура. Именно эта новость возмутила Захарову, о чем она написала на своей странице в Facebook.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", — отметила спикер МИД РФ в своем истеричном посте.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Новости
США еще больше настроены ввести "адские санкции"

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что санкции в отношении России и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины.

Напомним, что Совет Европейского Союза 21 декабря продлил санкции против России на полгода. Ограничительные действия в отношении специфических секторов российской экономики будут действовать до 31 июля 2019 года. Это решение последовало за обновленной информацией президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минский соглашений. Санкции ввели из-за отсутствия прогресса.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Пигин Макс, ну перданула так точно))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А она мощно вскипела, или так, средненько?
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