''Всемирное посмешище'': Захарова вскипела из-за новых санкций США против России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова бурно отреагировала на высокую вероятность введения новых санкций США против страны-агрессора.

Они могут быть применены в связи с вмешательством России, Китая и Ирана в американские выборы 2018 года. Соответствующую информацию сообщили в разведке США, сейчас расследованием занимается прокуратура. Именно эта новость возмутила Захарову, о чем она написала на своей странице в Facebook.

Мария Захарова Скриншот видео

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", — отметила спикер МИД РФ в своем истеричном посте.

Мария Захарова Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что санкции в отношении России и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины.

Напомним, что Совет Европейского Союза 21 декабря продлил санкции против России на полгода. Ограничительные действия в отношении специфических секторов российской экономики будут действовать до 31 июля 2019 года. Это решение последовало за обновленной информацией президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минский соглашений. Санкции ввели из-за отсутствия прогресса.

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