"Всем видно высоту каблуков": Путин попал под насмешки из-за нового фото

Президента России Владимира Путина высмеяли из-за слишком высоких каблуков на туфлях, в которых он приехал в японскую Осаку на саммит G20.

На ситуацию обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем телеграм-канале.

"Путин на сегодняшней пресс-конференции в Осаке - "высокая мода" для карликов на высоких каблуках. Слишком длинные брюки на Путине - смешно. Брюки нормальные - ещё смешнее, потому что всем видно высоту каблуков. И кто из кремлёвских костюмеров провтыкал?" - написал он.

Также Голобуцкий опубликовал фотографию, на которой заметно, что подошва у обуви российского лидера действительно очень высокая.

Путин на G20 Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Путина вновь уличили в махинации с ростом, который он тщательно пытается скрыть на фото.

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