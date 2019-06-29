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"Всем видно высоту каблуков": Путин попал под насмешки из-за нового фото

7.2тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина высмеяли из-за слишком высоких каблуков на туфлях, в которых он приехал в японскую Осаку на саммит G20.

На ситуацию обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем телеграм-канале.

"Путин на сегодняшней пресс-конференции в Осаке - "высокая мода" для карликов на высоких каблуках. Слишком длинные брюки на Путине - смешно. Брюки нормальные - ещё смешнее, потому что всем видно высоту каблуков. И кто из кремлёвских костюмеров провтыкал?" - написал он.

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Также Голобуцкий опубликовал фотографию, на которой заметно, что подошва у обуви российского лидера действительно очень высокая.

Путин на G20

Путин на G20

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Путина вновь уличили в махинации с ростом, который он тщательно пытается скрыть на фото.

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Тема
Саммит G20 в Японии
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а на фото кстати видно как присутствующие в зале "внимательно" слушают "спикера"...сплошное внимание...)))
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
С Вазеленским может встречатся босяком
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Путин без каблуков повыше Зеленского на каблуках. Не верите? Погуглите. Хотя, зачем? Ведь все и так знают... Гей-парад в АТО: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=DxSW3x1lC-g
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Альгин Михаил, может ты им ещё что-то замеряешь...?) "аналитиг"...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Альгин Михаил, иди в Чебурнет, там поищи у кого длиннее...
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