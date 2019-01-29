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''Всем наплевать!'' В России города тонут в фекалиях. Фото катастрофы

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В России город Среднеколымск находится на грани экологического бедствия из-за огромного разлива фекалий.

Как сообщает SAKHAPRESS, местные жители винят во всем обслуживающую организацию по вывозу бытовых и жидких отходов.

На текущий момент многие септики Среднеколымска, из-за несвоевременной откачки жидких бытовых отходов, заполнились и перемерзли. Из-за этого происходит разлив нечистот. Также на улицах города скопилось много мусора, который никто не убирает.

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"Весной нечистоты могут грозить возникновению критической санитарно-эпидемиологической обстановкой. Нельзя этого допустить. Необходимо сегодня определиться с решением проблемы", – заявил министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников.

Глава Среднеколымска Владимир Шаборшин отметил, что у ответственной за опорожнение септиков компании в два раза меньше ассенизаторских машин, чем нужно, а потому септики успевают переполняться.

Власти заявили, что вся ответственность лежит на ИП Новосельцев, которое должно обслуживать септики по контракту с горадминистрацией. Однако в компании отметили, что канализационные сети и септики уже в критическом состоянии, и часть из них уже была заморожена в ноябре, когда ИП Новосильцев начало работать по контракту с администрацией муниципалитета. До этого времени обязанности по откачке септиков были возложены на ООО "Комфорт".

"Практически половина передаваемых септиков заморожена, прилегающие территории подтоплены сточными водами, канализационные сети имеют повреждения, что свидетельствует о том, что ООО "Комфорт" ни технического обслуживания, ни подготовки к осенне-зимнему периоду не проводило, несмотря на наличие финансирования", – подчеркнул владелец ИП Новосильцев.

Среднеколымск тонет в фекалиях

Среднеколымск тонет в фекалиях

sakhapress.ru

Среднеколымск тонет в фекалиях

Среднеколымск тонет в фекалиях

sakhapress.ru

Среднеколымск тонет в фекалиях

Среднеколымск тонет в фекалиях

sakhapress.ru

Среднеколымск тонет в фекалиях

Среднеколымск тонет в фекалиях

sakhapress.ru

Среднеколымск тонет в фекалиях

Среднеколымск тонет в фекалиях

sakhapress.ru

Министр Садовников рекомендовал местной администрации рассмотреть вопрос о введении в городе режима ЧС. Отметим, что население Среднеколымска – около 3,4 тысячи человек.

Добавим, что другой российский город Якутск также буквально тонет в фекалиях, превращая жизнь местных жителей в кошмар.

"Второй день там, в прямом смысле слова плавают гаражи, вода почти дошла до дороги, чем это закончится – не совсем понятно. Видимо ждут, пока само замерзнет, чтобы весной почистить, но мы то с вами знаем, что весной это само и растает... Очень выгодно, получается, рассчитывать на якутские морозы", – пишет Yakutia24.

Коммунальщики пыталось устранить нарушения, устанавливали дополнительные насосы, заградительные барьеры, стоки откачивали фекальные машины. Однако разлив продолжился, образуя грязную наледь и неприятный запах. Это вызвало недовольство граждан, которые требовали незамедлительного ремонта.

Нечистоты в Якутске

Нечистоты в Якутске

yakutia24.ru

Нечистоты в Якутске

Нечистоты в Якутске

yakutia24.ru

О катастрофической ситуации также говорит тот факт, что нечистоты в Якутске сливают около жилых домов. В сети появилось видео, как две фекальные машины сливают нечистоты возле детских образовательных учреждений. Как утверждает автор, это происходит возле школы №27 и нового детского садика в Якутске:

"Дети идут на занятия и вынуждены дышать этими нечистотами. И всем наплевать на это безобразие", – рассказал автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском селе из-за переполненных септиков образовалась огромная горка из фекалий, на которой катаются дети.

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Место
РоссияЯкутск
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Васильев Александр
Васильев Александр
Да это просто потекли залежи стройматериалов. Не успели пустить в дело.
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
а вот и истинное личико россии....
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Россия = ДЕРЬМО !
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