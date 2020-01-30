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30 января • обновлено в 09:00
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"Всем будет хана": Фельгенгауэр назвал условие войны РФ с НАТО

1.9т
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По оценкам российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра, для подготовки прямого столкновения армии России с силами НАТО потребуется не менее 30 дней.

"Пока большой концентрации сил и средств против России на Западе нет. Силы надо наращивать", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя публикацию в китайском СМИ о том, что якобы в случае вооруженного конфликта с Западом РФ потерпит поражение за три часа.

"Самолеты есть и у нас, и у них. Их можно перебрасывать быстрее. Но в любом случае надо подтягивать силы и средства из глубины Европы и Америки. Это потребует больше 30 дней. Российские учения показали, что подтягивание и развертывание они могут сделать быстрее, но это тоже требует времени. Так что о 3 часах вообще речи нет", – подчеркнул эксперт.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Пока никаких ракет в Европе не развернуто, тем более ядерных. Американцы предполагают, что какие-то ракеты построят к 2025 году, но они будут неядерные", – добавил он.

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Эксперт напомнил о том, что в последнее время страны НАТО начали уделять больше внимания своей обороноспособности. В частности, в Альянсе разработан план "Четыре по 30" - "за 30 дней подтянуть к фронту батальоны, 30 боевых кораблей, 30 эскадрилий и авиацию". Летом текущего года в Латвии пройдут десантные учения.

"После Крыма вдоль границ на Западе развернули несколько рот. Сейчас там есть 4 тактических батальонных группы. Одна в Польше и по одной в каждой из прибалтийских республик. Ну и, конечно, есть местные вооруженные силы этих государств", – рассказал эксперт.

"Так что всё по-разному и всё гораздо сложнее, чем то, как об этом говорят китайцы. Но если любой конфликт перейдет ядерный порог, то, конечно, всем будет хана", – резюмировал Фельгенгауэр.

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Напомним, китайские военные аналитики заявили о том, что в случае вооруженного конфликта с Западом Россия потерпит поражение за три часа. Об этом пишет сайт China.com.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты немецкого издания Die Zeit, проанализировавшие масштаб наращивания Россией своих вооружений, пришли к выводу, что Россия постоянно занижает "гласные" объемы своего военного бюджета. "Как президенту Путину удается постоянно анонсировать новые боевые системы, проводить гигантские учения и осуществлять испытания ядерных силовых установок, если на бумаге он тратит на всю армию только 61 млрд долларов? Абсолютно просто: благодаря креативной бухгалтерии", – заявили они.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Холодная война между Западом и Россией Эксклюзив
Персона
Павел Фельгенгауэр
Место
Россия
Теги
Новости России НАТО
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Комментарии
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фил филька
фил филька
сверхзвуковые ракеты с ядерными боеголовками летят НАМНОГО быстрее любых армий мира. пока россия начнет терпеть поражение в течении этих трех часов весь мир УЖЕ превратиться в труху.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
А теперь гляньте на pыло жыдовское этого "российского" искперда)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Павел Фельгенгауэр, именуемый в прессе «российский военный обозреватель и аналитик» (кстати, биолог по образованию) вывел ватников на чистую воду: оказывается, ракеты «Калибр», которыми Россия напугала весь мир, ОДНОРАЗОВЫЕ. Одноразовые, Карл!
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