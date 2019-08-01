Все в тумане, люди задыхаются: Россию окутал смог из-за страшного пожара в Сибири. Фото и видео ЧП

До российской Читы (столица Забайкалья) дошел дым от масштабных лесных пожаров в сибирской тайге, парализовав работу аэропорта и окутав город смогом.

Об этом пишет местное издание ZAB.RU (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, запах гари жители Читы почувствовали днем 31 июля. Смог, который принесло с соседних Иркутской области и Бурятии, смешался с туманом после дождей и завис над городом.

Смог в Чите РИА Новости

Смог в Чите РИА Новости

Смог в Чите РИА Новости

Смог в Чите РИА Новости

Утром 1 августа аэропорт Читы перестал принимать самолеты, некоторые из направили на посадку в Улан-Удэ.

В Министерстве природы РФ уже подтвердили, что смог в городе стал последствием лесных пожаров в тайге. Прогнозируют, что он не рассеется минимум до 3 августа.

Смог в Чите ZAB.RU

Смог в Чите ZAB.RU

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

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