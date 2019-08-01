Все в тумане, люди задыхаются: Россию окутал смог из-за страшного пожара в Сибири. Фото и видео ЧП

До российской Читы (столица Забайкалья) дошел дым от масштабных лесных пожаров в сибирской тайге, парализовав работу аэропорта и окутав город смогом.
Об этом пишет местное издание ZAB.RU (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, запах гари жители Читы почувствовали днем 31 июля. Смог, который принесло с соседних Иркутской области и Бурятии, смешался с туманом после дождей и завис над городом.
Смог в Чите
РИА Новости
Смог в Чите
РИА Новости
Смог в Чите
РИА Новости
Смог в Чите
РИА Новости
Утром 1 августа аэропорт Читы перестал принимать самолеты, некоторые из направили на посадку в Улан-Удэ.
В Министерстве природы РФ уже подтвердили, что смог в городе стал последствием лесных пожаров в тайге. Прогнозируют, что он не рассеется минимум до 3 августа.
Смог в Чите
ZAB.RU
Смог в Чите
ZAB.RU
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.
В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.
В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.
Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.
К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.
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