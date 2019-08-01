Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Все в тумане, люди задыхаются: Россию окутал смог из-за страшного пожара в Сибири. Фото и видео ЧП

653 Читать материал на украинском

До российской Читы (столица Забайкалья) дошел дым от масштабных лесных пожаров в сибирской тайге, парализовав работу аэропорта и окутав город смогом.

Об этом пишет местное издание ZAB.RU (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, запах гари жители Читы почувствовали днем 31 июля. Смог, который принесло с соседних Иркутской области и Бурятии, смешался с туманом после дождей и завис над городом.

Новости
Может достигнуть Москвы: появились страшные данные о пожаре в России
Смог в Чите

Смог в Чите

РИА Новости

Смог в Чите

Смог в Чите

РИА Новости

Смог в Чите

Смог в Чите

РИА Новости

Смог в Чите

Смог в Чите

РИА Новости

Утром 1 августа аэропорт Читы перестал принимать самолеты, некоторые из направили на посадку в Улан-Удэ.

В Министерстве природы РФ уже подтвердили, что смог в городе стал последствием лесных пожаров в тайге. Прогнозируют, что он не рассеется минимум до 3 августа.

Смог в Чите

Смог в Чите

ZAB.RU

Смог в Чите

Смог в Чите

ZAB.RU

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России Россия пожар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel