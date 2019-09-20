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20 сентября • обновлено в 09:55
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"Все сгорело!" В России утаили причины позора космического масштаба

1.9т Читать материал на украинском

В Кремле отказались комментировать позорную ситуацию, которая произошла на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-09".

В Роскосмосе скрыли данные о появления трещины в обшивке корабля, передает ТАСС.

"Мы рекомендуем вам обращаться в Роскосмос, к (главе госкорпорации Дмитрию) Рогозину. Это не наша тема", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Также он не стал отвечать на вопрос, доложили ли Владимиру Путину информацию о причинах появления отверстия в "Союзе".

Ранее Рогозин сообщил, что они знают, откуда появилась "дырка" в корабле "Союз МС-09", но не собираются раскрывать эту информацию общественности. По его словам, все пробы, чтобы выяснить причину, специалисты госкорпорации "уже взяли", а сам корабль "давно уже сгорел".

"Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", – рассказал он.

МКС

МКС

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года стало известно, что состыкованный с МКС российский корабль "Союз МС-09" "протекает" в открытый космос.

Позже нелепые оправдания России за скандал с ЧП на космическом корабле, где обнаружили трещину, высмеяли в емкой карикатуре.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Рогозин Дмитрий Песков
Место
Россия
Теги
космос Роскосмос МКС
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филипп филипыч
филипп филипыч
хорошо что украина не испытывает позоры космического масштаба. майдановцы угадайте почему?))
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
А в чем позор-то? В том, что Россия единственная в мире, кто делает пилотируемые корабли?
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