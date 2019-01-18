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Все равно упадет: Россия потерпела очередное фиаско с ракетами

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Специалисты обнаружили серьезный дефект в двигателях РД-191 для российской тяжелой ракеты "Ангара".

Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на "Энергомаш". Так, эксперты научно-производственного объединения подготовили соответствующий доклад, который будет представлен в ходе Королёвских чтений по космонавтике в Москве в конце января.

"При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к разрушению конструкции ракеты-носителя", отмечается в отчёте. Для устранения этой особенности в двигатель внедрён специальный клапан", – сказано в материале.

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Все равно упадет: Россия потерпела очередное фиаско с ракетами

АиФ

В России был произведен все лишь один пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" — в 2014 году. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 год, намечен теперь на конец 2019 года.

Ракета "Ангара" относится к семейству разрабатываемых ракет модульного типа. Она, по утверждениям россиян, способна поднимать на орбиту до 35 тонн грузов на низкой околоземной орбите.

Какой ракету презентуют россияне

Какой ракету презентуют россияне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон". Он перестал откликаться на команды с Земли. Несмотря на утерю управления, аппарат продолжает работать.

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Место
Россия
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украинский спутник Лыбидь никогда не упадет.СУХЕЗ
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Он Алекс
Он Алекс
Дудко Олег, это надо было велико скрепным вато ебланам ворам, так ухайдошить свою космическую отрасль, что сравнивают ее с Украиной.. слышь вато проеб,а с США и Китаем ссыкотно сравнить ? Вонь ты кацапская
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