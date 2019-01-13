''Все опять потекло'': скандал с ледяной фекальной горкой в российском селе набирает обороты

В селе Чигири Амурской области России убранная коммунальщиками ледяная горка из фекалий вновь выросла.

Соответствующее видео местного жителя появилось на YouTube-канале "Амур.инфо".

Так, содержимое септика по-прежнему продолжает вытекать на дорогу и замерзать. "12 января опять все потекло, несмотря на то, что экскаватором горку убрали... Три дня — и все вернется", — прокомментировал автор.

Новости Крымское побережье залито фекалиями

amur.info

Отметим, в тот же день немного ранее публикации ролика представитель районной администрации заявил, что горку из обледеневших нечистот убрали.

11 января сообщалось, что администрация района дала управляющей компании два дня, чтобы убрать фекалии с улицы. Кроме того, местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию региона для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.

Как писал OBOZREVATEL, фотографии того, как дети катались на фекальной горке в российском селе, вызвали ажиотаж и множество шуток в сети.

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