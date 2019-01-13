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''Все опять потекло'': скандал с ледяной фекальной горкой в российском селе набирает обороты

2.4тЧитать материал на украинском

В селе Чигири Амурской области России убранная коммунальщиками ледяная горка из фекалий вновь выросла.

Соответствующее видео местного жителя появилось на YouTube-канале "Амур.инфо".

Так, содержимое септика по-прежнему продолжает вытекать на дорогу и замерзать. "12 января опять все потекло, несмотря на то, что экскаватором горку убрали... Три дня — и все вернется", — прокомментировал автор.

Новости
Крымское побережье залито фекалиями

''Все опять потекло'': скандал с ледяной фекальной горкой в российском селе набирает обороты

amur.info

Отметим, в тот же день немного ранее публикации ролика представитель районной администрации заявил, что горку из обледеневших нечистот убрали.

11 января сообщалось, что администрация района дала управляющей компании два дня, чтобы убрать фекалии с улицы. Кроме того, местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию региона для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.

Как писал OBOZREVATEL, фотографии того, как дети катались на фекальной горке в российском селе, вызвали ажиотаж и множество шуток в сети.

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Место
Россия
Теги
видеоНовости Россиискандалыкурьез
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот в Одессе например, столетней давности последнего ремонта коллектор, постоянно течет и прорывает. И поэтому каждый год там заливает, вспыхивают разные инфекционные эпидемии, итп. А что горки не намерзают зимой? Так морозов особых нет. Но кому это интересно?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Украинец Сергей, ты мне по сути возрази, петушок. А кукарекнешь и сам, не маленький.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Крым Андрей,прокукарекай ещё, что-нибудь-это у тебя хорошо получается.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Рассея-это большая фекальная горка.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вы бы лучше про украинское дерьмо почаще....б..
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CARGO 100
CARGO 100
Украинец Сергей, у вас даже Порошенко лично сказал, шо рад фекалиям с томосом ...
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Andreevski Andrey,фекалии-это исконно рассейский народный продукт.
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