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Даже ребенок знает: журналист назвала главное отличие между украинцами и россиянами

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Главным отличием между украинцами и россиянами в плане идеологии есть то, что украинский народ не прощает власти оскорблений, а российский – терпит.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала российский журналист Елена Рыковцева. В качестве примера она привела протесты на Майдане миллионов украинцев из-за отказа экс-президента Виктора Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации с ЕС.

Майдан

Майдан

Радио Свобода

"Украинцы все воспринимают острее, они оскорбляются. Если власть обидела их, они выходят на улицы с протестами, а россияне терпят. Вот такое отличие между нашими народами. Когда жировал Янукович, а потом кинул вас с европейским соглашением, люди его выгнали. В России тоже многие видят, что происходит, как Путин поделил страну между своими. Даже ребенок знает об этом. Может быть это тоже как-то оскорбляет россиян, но они все равно не выйдут на улицы", – уверена журналистка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, россияне завидуют украинцам, считая, что в Украине существует настоящая демократия и свобода слова.

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Темы
Российско-украинский конфликт Евромайдан
Персоны
Елена Рыковцева Виктор Янукович
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Что то при Порошенко ни кто не оскорбился.
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