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/Новости России

"Все немеют": озвучены страшные факты о хранении радиоактивных отходов в России

2.1тЧитать материал на украинском

Способ, с помощью которого в Российской Федерации производят захоронение радиоактивных отходов, – "дикость и варварство".

"В Российской Федерации, которая является членом Объединенной конвенции о безопасном обращении с отработавшим топливом и радиоактивными отходами, до сих пор в Сибири жидкие радиоактивные отходы просто закачивают под землю", – заявила OBOZREVATEL медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

"Есть международные стандарты Агентства по ядерной энергии, есть определенные методы обращения с жидкими радиоактивными отходами. Их нужно упаривать, то, что остается, цементировать и хранить в соответствующих бочках. В России говорят, что, дескать, закачивают радиоактивные отходы в гранитные линзы, в пустоты, но сам факт!" – добавила эксперт.

Радиоактивные отходы, иллюстрация

Радиоактивные отходы, иллюстрация

Утилизатор

По словам Кошарной, каждая страна раз в 3 года публикует доклад о выполнении международных рекомендаций относительно хранения радиоактивных отходов. При виде российских докладов "все немеют", – сказала она.

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В контексте сюжета пропагандистского российского телеканала НТВ о трещине в саркофаге на Маршалловых островах, построенном США в 1970-х годах для захоронения радиоактивных отходов, она заметила: "Они бревна в собственном глазу не видят, но зато их интересует судьба саркофага на Маршалловых островах".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о мощном выбросе радиации на комплексе "Маяк" на южном Урале, который в России категорически опровергали.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
США решили использовать Украину как помойку. Да не просто помойку, а как свою личную мусорку для ядерных отходов. США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов. Учет радиации в населенных пунктах, близких к американским захоронениям, просто не ведут.
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Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
Павлов Дмитрий, Вам бы о своей жопе подумать стоило
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А она в курсе что под Киевом американцы планируют открыть могильник радиоактивных отходов, причем под открытым небом?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
О, новый украинский иксперд ядерной энергетики. Аля Медовар, но в другой области.
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