"Все немеют": озвучены страшные факты о хранении радиоактивных отходов в России

Способ, с помощью которого в Российской Федерации производят захоронение радиоактивных отходов, – "дикость и варварство".

"В Российской Федерации, которая является членом Объединенной конвенции о безопасном обращении с отработавшим топливом и радиоактивными отходами, до сих пор в Сибири жидкие радиоактивные отходы просто закачивают под землю", – заявила OBOZREVATEL медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

"Есть международные стандарты Агентства по ядерной энергии, есть определенные методы обращения с жидкими радиоактивными отходами. Их нужно упаривать, то, что остается, цементировать и хранить в соответствующих бочках. В России говорят, что, дескать, закачивают радиоактивные отходы в гранитные линзы, в пустоты, но сам факт!" – добавила эксперт.

Радиоактивные отходы, иллюстрация Утилизатор

По словам Кошарной, каждая страна раз в 3 года публикует доклад о выполнении международных рекомендаций относительно хранения радиоактивных отходов. При виде российских докладов "все немеют", – сказала она.

Новости Радиоактивным отходам из Чернобыля нашли необычное применение

В контексте сюжета пропагандистского российского телеканала НТВ о трещине в саркофаге на Маршалловых островах, построенном США в 1970-х годах для захоронения радиоактивных отходов, она заметила: "Они бревна в собственном глазу не видят, но зато их интересует судьба саркофага на Маршалловых островах".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о мощном выбросе радиации на комплексе "Маяк" на южном Урале, который в России категорически опровергали.

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