Все на работу: в разгар пандемии Путин объявил о смягчении мер в России
С 12 мая в России заканчивается период нерабочих дней, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сегодня истекает период нерабочих дней, в общей сложности он продлился более 6 недель. Это позволило замедлить распространение эпидемии", – сказал он.
Путин отметил, что ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений.
По его словам, с 12 мая везде, где это возможно, надо открыть стройки, восстановить добычу полезных ископаемых и других базовых отраслей экономики.
Выход из самоизоляции должен проходить при соблюдении всех санитарных требований. При этом режим повышенной безопасности будет сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
"Родные мои, понимаю, как вам нелегко быть дома. Нужно еще немного потерпеть. Режим ограничений сохраняется, потому что мы за вас переживаем", – обратился Путин к пожилым людям.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса, обогнав Италию и Великобританию.
Всего в стране зарегистрировано 221 344 случая заражения COVID-19, при этом 11 656 из них – только за последние сутки.