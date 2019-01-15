МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Все из газет и журналов'': в Кремле признали "архаичность" Путина

747Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, а все новости узнает из газет и журналов.

Об этом рассказал спикер главы РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ". "А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", – подчеркнул он.

При этом Песков заверил, что Путин якобы постоянно в курсе всех событий.

Новости
"Играл мне на пианино": Вучич рассказал о поцелуе Путина

Владимир Путин

Владимир Путин

"КП"

"В Кремле и Ново-Огареве у президента на столе или в приемной есть практически полный набор газет и журналов. Он многое из этого читает. Читает и в самолете, поскольку для него это фактически еще один дом. Не чурается он и интернета, сам смотрит там новости", – рассказал спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков рассказал о зарплате Путина и о том, пользуется ли он наличными.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги