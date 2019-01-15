''Все из газет и журналов'': в Кремле признали "архаичность" Путина

Президент России Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, а все новости узнает из газет и журналов.

Об этом рассказал спикер главы РФ Дмитрий Песков в интервью "АиФ". "А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", – подчеркнул он.

При этом Песков заверил, что Путин якобы постоянно в курсе всех событий.

Владимир Путин "КП"

"В Кремле и Ново-Огареве у президента на столе или в приемной есть практически полный набор газет и журналов. Он многое из этого читает. Читает и в самолете, поскольку для него это фактически еще один дом. Не чурается он и интернета, сам смотрит там новости", – рассказал спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков рассказал о зарплате Путина и о том, пользуется ли он наличными.

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